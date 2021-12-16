Суд по требованию прокуратуры отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) по делу о резонансном ДТП на Садовом кольце, в результате которого серьезно пострадала женщина, Адвокат Сергей Жорин сообщил, что дело блогера было отправлено на новое рассмотрение
Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) по делу о резонансном ДТП на Садовом кольце, в результате которого серьезно пострадала женщина.
Портал «360» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина сообщает, что дело блогера было отправлено на новое рассмотрение.
Приговор был отменен по ходатайству прокуратуры, которая сочла его слишком мягким. «Требовали его отменить, апелляция отказала, а кассация частично удовлетворила. Представитель прокуратуры просил взять Била под стражу. Но суд избрал меру в виде запрета определенных действий», - сообщил Сергей Жорин.
ДТП по вине Эдварда Била произошло на Новинском бульваре 1 апреля текущего года. Автомобиль Audi блогера вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение еще четырех машин. Позже стало известно, что за Билом числится более 560 штрафов за нарушение ПДД.
В результате аварии пострадала водитель одного из автомобилей. Блогер выплатил ей 11 млн рублей в качестве компенсации.
Пресненский райсуд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы.