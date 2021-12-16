16 декабря 2021, 14:49
Госдума проверит информацию об иностранном финансировании противников QR-кодов
Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта об антиковидных QR-кодах заявил, что с этой информацией необходимо «обстоятельно» разобраться
Фото: ailystorm.ru/Госдума
Госдума проверит информацию о финансировании противников вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов из-за границы.
Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта об антиковидных QR-кодах заявил, что с этой информацией необходимо «обстоятельно» разобраться.
Откуда появились сведения об иностранном финансировании антиваксеров и противников QR-кодов, депутат Пискарев не уточнил.