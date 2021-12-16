Православные жители Татарстана сообщили о негласном запрете устанавливать кресты на могилах
Жители Актаныша рассказали, что на днях неизвестные спилили крест на могиле их родственника. Когда возмущенные граждане обратились в местную администрацию, то чиновники стали их уговаривать не устанавливать крест заново, «чтобы не сердить мусульман»
Жители республики Татарстан сообщили о негласном запрете на установку православных крестов на местных кладбищах.
Так, жители районного центра Актаныш рассказали изданию «Вечерняя Казань», что на днях неизвестные спилили крест на могиле их родственника. Когда возмущенные граждане обратились в местную администрацию, то чиновники стали их уговаривать не устанавливать крест заново, «чтобы не сердить мусульман».
Конфликт разгорелся вокруг могилы жителя Набережных Челнов Виктора Смирнова, который скончался от коронавируса. Еще при жизни мужчина заявил, что хотел быть похоронен в Актаныше. В этом райцентре есть два кладбища. Сотрудники одного кладбища заявили родственникам, что оно «только для мусульман», поэтому выбор был сделан в пользу второго погоста, где уже есть православные могилы.
При этом смотритель кладбища рекомендовал родственникам не ставить православный крест на могиле, так как на это якобы нужно разрешение муллы, а местные мусульмане могут снести крест.
Свояченица усопшего Ирина Грегоржевская рассказала, что они все-таки поставили крест на могиле, а через несколько недель обнаружили, что крест спилен. В администрации заявили, что хотя кладбище и является общественным, но православные кресты на могилах устанавливать не рекомендуется. Чиновники отметили, что «Актаныш — это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту»».
Кроме того, чиновники заявили, что глава Актанышского района Энгель Фаттахов выступает против установки православных крестов на могилах. Ранее он был министром образования и науки Татарстана и постоянно увеличивал количество часов татарского языка в школах.
В местной полиции искать вандалов не стали и посоветовали перезахоронить мужчину «где-нибудь в другом месте».
«Мы просто шокированы политикой национализма в районе! А как же толерантность, о которой столько говорят? Власти района просто обязаны что-то предпринять в этой ситуации, чтобы не допускать дискриминации» - возмутилась Ирина Грегоржевская.