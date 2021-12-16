YouTube удалил новый канал Russia Today в день его запуска
Администрация видеохостинга YouTube удалила новый канал российского гостелеканала Russia Today - RT DE-RT auf Sendung. Это произошло прямо в день запуска телевещания, а в момент блокировки на RT DE шла трансляция
Администрация видеохостинга YouTube удалила новый канал российского гостелеканала Russia Today - RT DE-RT auf Sendung. Это произошло прямо в день запуска телевещания, а в момент блокировки на RT DE шла трансляция.
В RT заявили, что пока им неизвестны причины блокировки нового канала.
Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск канала RT DE, а его руководитель Динара Токтосунова сообщила, что сотрудники «до последнего держали это в секрете» из-за «колоссального давления», которое оказывается на телеканал RT и его партнеров.
В октябре 2021 года YouTube удалил два немецких канала RT без права восстановления, а Маргарита Симоньян потребовала от российских властей в ответ запретить на территории РФ издание DW и другие немецкие СМИ.