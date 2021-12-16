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16 декабря 2021, 13:22

Сын чиновника Сергея Кириенко купил акции VK Group на 50 млн рублей

Новый гендиректор группы VK Владимир Кириенко, который приходится сыном первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко, купил акции компании почти на 50 млн рублей

Сын чиновника Сергея Кириенко купил акции VK Group на 50 млн рублей
Фото: sia.ru

Новый гендиректор группы VK Владимир Кириенко, который приходится сыном первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко, купил акции компании почти на 50 млн рублей.

В официальном сообщении группы говорится, что Владимир Кириенко приобрел 50,000 глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции компании, допущенные к обращению на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже (код ISIN: US5603172082, общий код: 055222126). Покупка была совершена 15 декабря 2021 года на Московской бирже. Источник происхождения средств, потраченных на покупку акций, не уточняется.

Напомним, что сын высокопоставленного кремлевского чиновника стал гендиректором VK 13 декабря по решению совета директоров. Перед этим контроль над VK Group перешел от группы USM миллиардера Алишера Усманова к «Согазу», который является дочерним предприятием «Газпрома»

До назначения в VK Group Владимир Кириенко занимал должность первого вице-президента госкомпании «Ростелеком».

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