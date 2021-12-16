ЕС не может признать «Спутник V» из-за разногласий по вопросу проверки цифровых ковид-паспортов
Евросоюз до конца текущего года может не признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», как это планировалось ранее. Как оказалось, переговоры между РФ и ЕС тормозят разногласия по вопросу проверки цифровых ковид-сертификатов
Евросоюз до конца текущего года может не признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», как это планировалось ранее. Как оказалось, переговоры между РФ и ЕС тормозят разногласия по вопросу проверки цифровых ковид-сертификатов.
Источники «Интерфакса» сообщают, что «Спутник V» в Евросоюзе до сих пор не признали из-за отсутствия договоренности об инструментах верификации цифровых ковид-сертификатов. Отметим, что российский QR-код о вакцинации представляет собой ссылку на портал «Госуслуги», а европейский Green pass сам по себе содержит информацию о привитом или переболевшем.
Представители ЕС настаивают на использовании своей платформы, но в этом случае унификация двух систем будет связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам. Российская сторона выступает против передачи данных своих граждан.