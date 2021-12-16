Автошколам предложили ввести в программу обучения новые упражнения и «этику водителя»
Российским автошколам предложили новые подходы в обучении своих студентов. Новую программу обучения будущих водителей подготовил экспертный центр «Движение без опасности», который ранее выиграл соответствующий гостендер
Российским автошколам предложили новые подходы в обучении своих студентов. Новую программу обучения будущих водителей подготовил экспертный центр «Движение без опасности», который ранее выиграл соответствующий гостендер.
По данным Autonews.ru, новая программа обучения предлагает осваивать на занятиях по вождению восемь упражнений, которые не нужно будет демонстрировать на экзамене, но которые повысят водительские навыки студентов. Классические водительские упражнения также сохранятся.
В список новых упражнений попали «Движение по габаритному коридору передним и задним ходом», «Движение по габаритному коридору со смещением в правую и левую стороны передним и задним ходом с поворотами направо и налево», «Движение по габаритному кругу задним и передним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля».
При этом эксперты предложили сократить объем часов теоретических и практических занятий с 38 до 30 часов.
Отдельным блоком в новой программе обучения водителей идет разбор оформления ДТП без инспекторов ГИБДД и заполнения Европротокола, а также изучение «культуры вождения и этики водителя».