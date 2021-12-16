В Ингушетии 17-летних подростков задержали за подготовку терактов в зданиях МВД и Росгвардии
Правоохранительные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, которых подозревают в подготовке взрывов в зданиях силовых ведомств
Правоохранительные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, которых подозревают в подготовке взрывов в зданиях силовых ведомств.
Согласно материалам следствия, минувшим летом подростки приобрели компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами. Взрывы подростки планировали совершить в зданиях управления вневедомственной охраны Росгвардии и отдельного батальона ППС межмуниципального отдела МВД «Сунженский», сообщает Znak.com.
По данным следствия, задержанные якобы состояли в террористической группировке «Исламское государство», которая запрещена в России.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору». Сейчас молодые люди находятся в СИЗО.