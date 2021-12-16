Российские власти упростили должникам выезд за границу
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который упрощает гражданам с долгами выезд за границу. У россиян теперь появится возможность погашать свои задолженности непосредственно в аэропортах перед вылетом, сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который упрощает гражданам с долгами выезд за границу. У россиян теперь появится возможность погашать свои задолженности непосредственно в аэропортах перед вылетом, сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Предполагается, что процесс погашения долга будет происходить в автоматическом режиме с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство». После оплаты задолженности данные о пассажире обновятся в базах различных ведомств в течение нескольких минут.
Фактически вопрос с запретом на выезд из-за долгов теперь можно будет решить в течение нескольких минут. Сейчас, например, чтобы получить разрешение на выезд из страны может понадобиться несколько недель. Так, должник должен в обязательном порядке предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Только после этого приставы могут снять ограничения на выезд за рубеж. На это всегда уходит много времени.