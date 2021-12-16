Московским школам из-за коронавируса рекомендовали уйти на новогодние каникулы раньше
Власти Москвы рекомендовали городским общеобразовательным школам уйти на новогодние каникулы на три дня раньше, то есть с 27 декабря. Данную рекомендацию в мэрии обосновали неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу
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Власти Москвы рекомендовали городским общеобразовательным школам уйти на новогодние каникулы на три дня раньше, то есть с 27 декабря. Данную рекомендацию в мэрии обосновали неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
В департаменте образования и науки Москвы сообщили агентству ТАСС, что каникулы в школах продлятся до 9 января.
Чиновники из департамента отметили, что продление каникул осенью показало эффективность в борьбе с COVID-19. Тогда каникулы помогли разорвать цепочки распространения заболевания.