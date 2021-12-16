16 декабря 2021, 10:53
Тверской облсуд снял с Александра Шестуна статус склонного к побегу
В мае 2021 года администрация исправительной колонии № 6 в Тверской области поставила Александра Шестуна на учет как склонного к побегу в мае. Для самого заключенного такой статус означает множество неудобств
Фото: gulagu-net.ru
Тверской облсуд отменил решение о постановке экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна на учет как склонного к побегу.
Руководитель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина рассказала «Новой газете», что представители тверского УФСИН так и не смогли обосновать постановку бывшего чиновника на профучет. Также на заседании суда выяснилось, что рапорты, легшие в обоснование этого решения, были составлены задним числом.
В мае 2021 года администрация исправительной колонии № 6 в Тверской области поставила Александра Шестуна на учет как склонного к побегу в мае. Для самого заключенного такой статус означает множество неудобств. В частности, его постоянно проверяют в камере, в том числе и несколько раз за ночь.