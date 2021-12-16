16 декабря 2021, 08:23
Власти США могут запретить использование вакцины Johnson&Johnson против коронавируса
Власти США могут запретить использование однокомпонентной вакцины против коронавируса Johnson&Johnson из-за нерешенной проблемы образования тромбов у привитых
Фото: popmech.ru
Власти США могут запретить использование однокомпонентной вакцины против коронавируса Johnson&Johnson из-за нерешенной проблемы образования тромбов у привитых.
Издание The Washington Post сообщает, что Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) намерена рассмотреть эту проблему 16 декабря.
На заседании должны быть представлены новые сведения о случаях образования тромбов у привитых вакциной Johnson&Johnson. Специалисты отмечают, что такая проблема в основанном встречалась у женщин молодого и среднего возраста. Один из федеральных чиновников сообщил, что из-за образования тромбов скончались девять человек.