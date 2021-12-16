Депутаты Госдумы предложили ежегодно выплачивать пожилым россиянам «новогоднюю» пенсию
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил законодательно оформить выплату ежегодной «новогодней» пенсии пожилым россиянам
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил законодательно оформить выплату ежегодной «новогодней» пенсии пожилым россиянам.
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что инфляция по итогам 2021 года может дойти до 9%, что негативно повлияет на доход и уровень жизни пенсионеров. При этом перед Новым годом россияне традиционно тратят очень много на продукты и подарки к празднику.
Ежегодная предновогодняя выплата поможет пенсионерам достойно отметить Новый год и Рождество, не влезая при этом в долги и кредиты.
Депутаты предлагают установить «новогоднюю» выплату в размере получаемой россиянами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты. Согласно предварительным подсчетам, в 2022 году на такие выплаты в федеральном бюджете необходимо будет зарезервировать 786 млрд рублей.