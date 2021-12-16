В Москве силовики провели обыски у главы ИФНС №3, отвечающие за самые «богатые» районы Москвы
В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства руководителя межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) № 3 Марины Чайко
Фото: yanedex.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства руководителя межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) № 3 Марины Чайко.
Издание Baza сообщает, что ИФНС № 3 отвечает за Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы, которые считаются самыми «дорогими» районами.
В следственных органах причину обысков у главы налоговой инспекции пока не называют. Известно только, что в квартире Марины Чайко нашли большое количество ювелирных изделий.
Сейчас глава налоговой инспекции и ее муж находятся на допросе в Следственном комитете.