Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против амнистии для владельцев поддельных сертификатов о вакцинации
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев высказался против амнистии для граждан, которые продавали и покупали поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев высказался против амнистии для граждан, которые продавали и покупали поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Правозащитник отметил, что подделка справок является обманом и жульничеством.
«Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», - заявил Валерий Фадеев в интервью «Известиям».
Глава СПЧ также одобрил инициативу принимать отрицательные ПЦР-тесты в различных общественных местах, поскольку они станут альтернативой QR-кодам для людей с медотводом.
Со своей стороны Валерий Фадеев предложил ввести бесплатное тестирование на коронавирус для россиян.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил внести в закон о QR-кодах поправку, которая предусматривает освобождение от ответственности граждан, которые в свое время купили поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса.