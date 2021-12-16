Владельцы шахты «Листвяжная» после аварии задним числом оформили закупку средств безопасности
Руководители кемеровской шахты «Листвяжная» и компании «СДС-Уголь» (собственник шахты) уже после аварии и гибели 51 человека задним числом оформили отчеты о закупках средств безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете
Руководители кемеровской шахты «Листвяжная» и компании «СДС-Уголь» (собственник шахты) уже после аварии и гибели 51 человека задним числом оформили отчеты о закупках средств безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Представитель следствия сообщил, что в материала дела есть справка о телефонных переговорах между гендиректором «СДС-Уголь» и рядовым сотрудником. Согласно этим переговорам, руководство холдинга владело информацией о том, что на «Листвяжной» допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.
Следователь также рассказал, что руководство предприятия принимало меры по сокрытию доказательств своей вины в трагедии, а именно задним числом оформлялись отчеты по выделению денежных средств на закупку средств безопасности.
Напомним, что 15 декабря суд санкционировал арест совладельца холдинга «СДС» Михаила Федяева по делу о гибели 46 горняков и пятерых спасателей на шахте «Листвяжная».