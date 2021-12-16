Члены Совета Федерации предложили засекретить базу собственников недвижимости Росреестра
Члены Совета Федерации предложили закрыть данные Единого государственного реестра недвижимости. Сенаторы отметили, что сейчас «каждый» может получить информацию о квартирах и домах другого человека без его ведома, заплатив небольшую сумму
Члены Совета Федерации предложили закрыть данные Единого государственного реестра недвижимости. Сенаторы отметили, что сейчас «каждый» может получить информацию о квартирах и домах другого человека без его ведома, заплатив небольшую сумму.
Глава Росреестра Олег Скуфинский данную инициативу поддержал. Чиновник отметил, что получить сведения о недвижимости третьего лица может каждый, а затем использовать эту информацию для совершения мошеннических сделок. При этом конкретных примеров Скуфинский не привел.
Сервис ФГИС ЕГРН часто используется журналистами и борцами с коррупцией для проведения расследований в отношении чиновников, силовиков и членов их семей. Фигурантами таких антикоррупционных расследований неоднократно становились и сами члены Совета Федерации, поэтому их желание закрыть реестр вполне объяснимо.
Отметим, что сам Росреестр уже активно практикует сокрытие данных о VIP-собственниках объектов недвижимости. Теперь в реестре собственниками дорогостоящих квартир, домов и земельных участков значится «Российская Федерация», а не конкретные граждане.