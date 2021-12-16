Сына бывшего вице-губернатора Белгородской области обязали вернуть государству квартиру
Октябрьский суд Белгорода обязал сына бывшего вице-губернатора региона Натальи Зубаревой Семена Зубарева вернуть государству квартиру, которую он получил от другого вице-губернатора Валерия Шамаева
Октябрьский суд Белгорода обязал сына бывшего вице-губернатора региона Натальи Зубаревой Семена Зубарева вернуть государству квартиру, которую он получил от другого вице-губернатора Валерия Шамаева.
Соратник оппозиционера Алексея Навального Максим Климов рассказал «Медузе» (издание признано иностранным агентом), что первый вице-губернатор Белгородской области Валерий Шамаев «безвозмездно, то есть даром» передал Семену Зубареву квартиру площадью 150 кв.м. в доме на улице Костюкова в Белгороде. Борец с коррупцией оценил стоимость этой жилплощади в 14 млн рублей.
Документ о передаче квартиры был подписан 16 сентября 2020 года, а через день тогдашний глава Белгородской области Евгений Савченко объявил об уходе в отставку.
Максим Климов обратился в приемную нового губернатора Вячеслава Гладкова и прокуратуру с вопросом, почему имущество Белгородской области безосновательно растрачивается. Оппозиционер также пытался выяснить, на каком основании Семен Зубарев получил в собственность квартиру от региона.
Губернатор Вячеслав Гладков поручил провести служебную проверку, а затем объявил об увольнении Валерия Шамаева и Наталии Зубаревой. В свою очередь прокуратура потребовала признать недействительной сделку о передаче жилья и выселить Зубарева из квартиры.