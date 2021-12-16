Кемеровский суд арестовал владельца аварийной шахты «Листвяжная»
Центральный райсуд Кемерово арестовал генерального директора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и владельца этой компании Михаила Федяева по делу о гибели горняков и спасателей на кемеровской шахте «Листвяжная»
Центральный райсуд Кемерово арестовал генерального директора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и владельца этой компании Михаила Федяева по делу о гибели горняков и спасателей на кемеровской шахте «Листвяжная». Михаил Федяев является отцом депутата Госдумы от Кемеровской области Павла Федяева («Единая Россия»).
Суд также отправил в СИЗО главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова, технического директора «СДС-Уголь» Антона Якутова. Последний, по версии следствия, знал об опасном уровне концентрации метана в шахте, но все равно разрешил работу горняков.
В отношении указанных лиц уголовные дела возбуждены по статьям «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».
Напомним, что в результате взрыва метана на «Листвяжной» погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей, которые участвовали в поисковой операции.