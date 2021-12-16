Синоптики пообещали жителям европейской части России аномальные холода
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что через Карские ворота начнется мощное ультраполярное вторжение, а холодные воздушные массы доберутся до самых южных регионов России
Синоптики предупредили жителей европейской части России, Урала и Западной Сибири о наступлении сильных морозов на следующей неделе.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что через Карские ворота начнется мощное ультраполярное вторжение, а холодные воздушные массы доберутся до самых южных регионов России.
По словам метеоролога, среднесуточная температура опустится ниже нормы на 5-7 градусов, а морозы отступят лишь к концу января 2022 года.
«Поэтому в этом году Новый год мы встретим с классической погодой: с морозом и огромными сугробами, а не со слякотью под ногами», - сообщил Евгений Тишковец.
Что касается погоды в Москве и Московской области, то обещанное синоптиками похолодание начнется с 21 декабря. Днем температура воздуха будет опускаться до -17,-19 градусов, а ночная – до -20,-22 градусов.