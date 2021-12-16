Депутаты Госдумы проголосовали за расширение «закона подлецов»
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который расширяет действие ранее принятого закона «Димы Яковлева», известного так же как «закон подлецов»
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который расширяет действие ранее принятого закона «Димы Яковлева», известного так же как «закон подлецов». Поправки разрешают вводить санкции за нарушение прав россиян против граждан любых стран, а не только граждан США.
Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что права российских граждан нарушают не только в США, но и в других странах, однако действующая редакция закона «Димы Яковлева» предусматривает возможность введения санкций только против американцев.
Кроме того, закон не разрешает вводить ограничения в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России, а также вводить запрет для всех иностранных граждан на усыновление российских сирот.
Закон «Димы Яковлева» первоначально запрещал гражданам США усыновлять российских сирот. Назван документ именем российского сироты, который скончался в результате жестокого обращения с ним американских приемных родителей.