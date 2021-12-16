16 декабря 2021, 00:36
Берлин после приговора по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили объявил двух российских дипломатов персонами нон грата
Глава германского МИДа Анналена Бербок заявила, что два российских гражданина из числа дипломатического персонала посольства РФ объявлены нежелательными персонами. Кто именно из дипломатов был объявлен персонами нон грата, не уточняется
Фото: Яндекс.Дзен
Власти Германии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Посла РФ в Берлине вызвали на беседу в Министерство иностранных дел страны.
Глава германского МИДа Анналена Бербок заявила, что два российских гражданина из числа дипломатического персонала посольства РФ объявлены нежелательными персонами. Кто именно из дипломатов был объявлен персонами нон грата, не уточняется.
Агентство ТАСС сообщает, что высылка дипломатов связана с приговором по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Накануне германский суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого сотрудника ФСБ России Вадима Красикова (Соколова), обвиняемого в этом преступлении.
Материалы по теме