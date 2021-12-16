В Костроме чиновницу обвинили в халатности, из-за которой 350 льготников остались без квартир
Согласно материалам следствия, начальница управления строительства и капитального ремонта мэрии Костромы не сумела проконтролировать возведение многоквартирного дома, а также правильно организовать конкурсные процедуры
Чиновницу из Костромы обвинили в халатности, в результате которой 350 детей-сирот и других льготников не получили положенные им по закону квартиры.
Согласно материалам следствия, начальница управления строительства и капитального ремонта мэрии Костромы не сумела проконтролировать возведение многоквартирного дома, а также правильно организовать конкурсные процедуры. В итоге аукционы по жилью не состоялись, а граждане льготных категорий не получили квартиры.
По данным региональной прокуратуры, ответственная за жилье для льготников чиновница не смогла эффективно распорядиться выделенными из бюджета средствами для улучшения жилищных условий социально незащищенной категории граждан.
Сотруднице мэрии грозит наказание в виде исправительных работ сроком на год или шести месяцев ареста.