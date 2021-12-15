Суд Берлина приговорил предполагаемого сотрудника ФСБ к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили
В Берлине суд приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова (он же «Вадим Соколов»), признав его виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили
В Берлине суд приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова (он же «Вадим Соколов»), признав его виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Суд посчитал доказанным вину Красикова в убийстве Хангошвили, сообщает издание Der Spiegel.
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Позже он получил убежище в Берлине. В конце августа 2019 года Хангошвили нашли мертвым в центре Берлина.
По подозрению в убийстве бывшего полевого командира был задержан россиянин Вадим Красиков, который сам назвался Вадимом Соколовым.
Согласно материалам следствия, под именем «Вадим Соколов» действовал высокопоставленный офицер спецназа ФСБ «Вымпел» Вадим Красиков. В Берлин он прибыл по поддельному паспорту.
Красиков якобы получил приказ убить Хангошвили от неустановленного государственного органа. Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к убийству чеченского полевого командира, однако Владимир Путин назвал убитого «жестоким, кровавым человеком».