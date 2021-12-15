Сотрудников Google предупредили о лишении зарплаты и увольнении из-за отказа прививаться
Американская корпорация предупредила непривитых сотрудников о лишении зарплаты и последующем увольнением с работы. Исключение составят только работники с медотводом или те, кто не может вакцинироваться по религиозным причинам
Американская корпорация Google предупредила непривитых от коронавируса сотрудников о лишении зарплаты и последующем увольнением с работы. Исключение составят только работники с медотводом от прививки или те, кто не может вакцинироваться по религиозным причинам.
В служебной записке, распространенной руководством Google, говорится, что сотрудники корпорации должны были до 3 декабря загрузить документы, подтверждающие вакцинацию или документы, которые освобождают от прививки, сообщает CNBC.
Сотрудники, которые не привились от COVID-19 до 18 января, будут отправлены сначала в оплачиваемый административный отпуск на 30 дней, а затем – в неоплачиваемый личный отпуск на 6 месяцев с последующим увольнением.
Отметим, что российские власти также разрешили работодателям отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, отказывающихся сделать прививку от коронавируса.