«Золотая судья» из Краснодара уехала из России из-за угрозы уголовного преследования
Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева, известная по прозвищу «золотая судья», уехала из России после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у судебной коллегии разрешение на возбуждение против нее уголовного дела
Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева, известная по прозвищу «золотая судья», уехала из России после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у судебной коллегии разрешение на возбуждение против нее уголовного дела.
В ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) стало известно, что Елена Хахалева уехала в Ереван и не вернулась обратно. В ФСБ сообщили, что экс-судья покинула Россию 8 декабря, пишет ТАСС.
В связи с отъездом Елены Хахалевой следственные органы могут объявить ее в розыск.
Ранее стало известно, что СКР намерен возбудить против «золотой судьи» уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан».