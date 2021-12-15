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15 декабря 2021, 16:06

Глава ЦИК одобрила отставку зампреда петербургского горизбиркома

Элла Памфилова одобрила отставки членов петербургского горизбиркома, работа которого в последние годы вызывает нарекания даже со стороны ЦИК. Глава комиссии отметила, что уже много лет профессионализм Егоровой и Краснянского «работал со знаком минус»

Глава ЦИК одобрила отставку зампреда петербургского горизбиркома
Фото: nevnov.ru

Глава Центризбикома Элла Памфилова сообщила об уходе в отставку зампреда Петербургского горизбиркома Аллы Егоровой и члена горизбиркома Дмитрия Краснянского.

Элла Памфилова одобрила отставки членов петербургского горизбиркома, работа которого в последние годы вызывает нарекания даже со стороны ЦИК. Глава комиссии отметила, что уже много лет профессионализм Егоровой и Краснянского «работал со знаком минус».

«Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления. Это поможет развитию и оздоровлению избирательной системы Санкт-Петербурга», - заявил Элла Памфилова, слова которой приводит РБК.

По итогам сентябрьских выборов в Госдуму, который состоялись в сентябре 2021 года, Элла Памфилова сообщила, что больше всего обращений и жалоб на возможные нарушения пришло из Санкт-Петербурга. Глава ЦИК тогда также сообщала, что на шести-семи избирательных участках северной столицы были веские основания для отмены результатов.

В 2019 году ЦИК признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах, которые сопровождались скандалами и грубыми нарушениями избирательных прав независимых кандидатов.

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