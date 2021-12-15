В России из-за подорожания продуктов вырос спрос на «бомж-пакеты»
В России на фоне подорожания продуктов питания выросли продажи лапши быстрого приготовления. За 11 месяцев текущего года продажи «бомж-пакетов» увеличились на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном
В России на фоне подорожания продуктов питания выросли продажи лапши быстрого приготовления. За 11 месяцев текущего года продажи «бомж-пакетов» увеличились на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном.
Гендиректор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева сообщила «Коммерсанту», что рост продаж лапши быстрого приготовления связан с высоким спросом на продукцию со стороны покупателей с небольшим уровнем дохода. Сейчас эту продукцию стали покупать даже те граждане, которые ранее относились к ней отрицательно.
Глава департамента маркетинга «Маревен Фуд Сэнтрал» Илья Мышенко также сообщил, что для граждан с небольшим доходом лапша быстрого приготовления действительно является альтернативой обедам в столовой или доставке из кафе.