Воры в законе призвали не понижать в иерархии заключенных, замученных тюремщиками
Российские воры в законе распространили по тюрьмам письмо с призывом не понижать в иерархии арестантов, которые подверглись пыткам и сексуальному унижению со стороны сотрудников колоний
Российские воры в законе распространили по тюрьмам письмо с призывом не понижать в иерархии арестантов, которые подверглись пыткам и сексуальному унижению со стороны сотрудников колоний. Подлинность письма подтвердила изданию Baza член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Правозащитница сообщила, что воры в законе призывают относиться с сочувствием и пониманием к униженным по требованию тюремщиков арестантам. Авторитеты также обратились к зэкам, которые прошли через пытки, с просьбой рассказывать сразу об этом другим арестантам. Таким образом воры в законе рассчитывают бороться с «мусорским беспределом».
Напомним, что ранее правозащитный проект gulagu.net начал публиковать записи чудовищных пыток заключенных из секретного архива ФСИН и ФСБ, который им передал бывший арестант и программист Сергей Савельев. Публикация этих записей вызвала широкий общественный резонанс.