«Единая Россия» приостановила членство в партии владельца шахты «Листвяжная»
Кемеровское отделение «Единой России» приостановило членство в партии Михаила Федяева - собственника холдинга СДС, который владеет шахтой «Листвяжная»
Кемеровское отделение «Единой России» приостановило членство в партии Михаила Федяева - собственника холдинга СДС, который владеет шахтой «Листвяжная». Ранее бизнесмен был задержан по делу, связанному с гибелью горняков и спасателей на шахте.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что членство Михаила Федяева в партии приостановлено «до окончательного разрешения всей ситуации», сообщает Znak.com.
Напомним, что Михаил Федяев приходится отцом депутату Госдумы от «Единой России» Павлу Федяеву.
В Следственном комитете сообщили, что Михаилу Федяеву и гендиректору ХК «СДС-Уголь» Геннадию Алексееву предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».