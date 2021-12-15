Минобрнауки отказалось лишать чиновника из Минобороны научной степени из-за плагиата
Минобрнауки отказалось лишать научной степени директора департамента имущественных отношений Министерства обороны Михаила Сапунова, проигнорировав рекомендации диссертационного совета при Институте государства и права РАН
Минобрнауки отказалось лишать научной степени директора департамента имущественных отношений Министерства обороны Михаила Сапунова, проигнорировав рекомендации диссертационного совета при Институте государства и права РАН.
Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев сообщил, что накануне они получили отчет из Минобрнауки о лишении научной степени «десятков откровенных плагиаторов», однако для одного человека ведомство решило сделать исключение. Речь идет о главе департамента имущественных отношений Минобороны Михаиле Сапунове.
«Каждый может самостоятельно убедиться в том, что ни одной извилины Директора Департамента минобороны не хватило на то, чтобы написать самостоятельно хотя бы одну единственную страницу в целой диссертационной работе кандидата юридических наук», — отметил Андрей Ростовцев, слова которого приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
Диссертационный совет при Институте государства и права РАН рекомендовал лишить Михаила Сапунова ученой степени в июне 2021 года.