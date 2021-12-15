Глава ассоциации грузоперевозчиков попросил президента разобраться с топливными компаниями
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о сложившейся на топливном рынке ситуации
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о сложившейся на топливном рынке ситуации.
Матягин пожаловался на резкое подорожание бензина на 20% и попросил главу государства повлиять на топливные компании.
Глава «Грузавтотранса» сообщил, что на АЗС «Лукойла» в Петербурге, например, установлены очень высокие цены на дизельное топливо - 54,12 рублей за литр. В декабре 2020 года литр дизтоплива стоил 46 рублей.
«Почему у нас, в нефтяной стране, цены за год растут на 18-20%, почти на 8 рублей?» — задается вопросом Владимир Матягин в своем обращении к президенту.
Общественник также отметил, что ФАС и другие государственные структуры обвиняют грузоперевозчиков в повышении цен на продукты, однако последние «ездят не на воздухе, а заправляются дизтопливом», а если ничего не делать, то скоро дизтопливо подорожает еще больше.
Матягин просит президента разобраться с ценами на бензин и заставить топливные компании «умерить свои аппетиты».