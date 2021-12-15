14% российских граждан признались, что никогда не пользовались интернетом
Согласно исследованию, проведенному Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, никогда не пользовались интернетом 14% россиян
В век высоких технологий в России еще остались люди, которые никогда не пользовались интернетом.
Согласно исследованию, проведенному Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, никогда не пользовались интернетом 14% россиян. В основном это граждане старше 55 лет с неполным средним образованием.
44% респондентов заявили, что внедрение цифровых технологий приносит больше пользы, чем вреда. 20% считают, что такие технологии приносят только пользу, 15% россиян, напротив, считают их скорее вредными, а 7% - однозначно вредными.
85% респондентов считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не искусственный интеллект (например, системы, работающие на порталах госуслуг), сообщает РБК.
64% россиян на фоне массового внедрения цифровых технологий также заявили, что опасаются за безопасность своих личных данных при использовании интернета.
38% респондентов заявили, что предпочли бы подавать документы в государственные органы «по-старинке» - в бумажном виде, 43% — в бумажном и электронном, а 17% — только через интернет.