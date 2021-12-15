Специалисты не исключили появления суперверсии коронавируса при объединении «дельты» и «омикрона»
Штаммами «дельта» и «омикрон» можно заразиться одновременно, а если это произойдет, то может появиться более опасная суперверсия вируса
Медики не исключили появления «супервируса» в результате объединения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон».
Главный медспециалист американской фармацевтической компании Moderna (разработчик одноименной вакцины против COVID-19) Пол Бертон сообщил, что штаммами «дельта» и «омикрон» можно заразиться одновременно, а если это произойдет, то может появиться более опасная суперверсия вируса, сообщает Znak.com.
По словам ученого, если новые штаммы коронавируса заразят одну и ту же клетку, то смогут поменять местами гены.
Пол Бертон также предупредил, что из-за большого количества случаев заражения и «дельтой» и «омикроном» в некоторых странах, прогноз на появление суперверсии коронавируса является очень вероятным.
К настоящему времени омикрон-штамм, который был выявлен в ноябре в Африке, уже попал в 70 стран мира. Накануне в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти заразившегося «омикроном».