ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости и смертности от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении за последнюю неделю смертности среди пациентов с коронавирусом на 10%. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 сократилось на 5%
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении за последнюю неделю смертности среди пациентов с коронавирусом на 10%. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 сократилось на 5%.
В эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что с 6 по 12 декабря в мире было выявлено 4 000 817 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрирован 46 961 летальный случай.
65% заражений и 60% смертей от указанного числа приходится на страны Европы. При этом, указывают в ВОЗ, заболеваемость там снизилась на 7%, а смертность - на 3%.
При этом в странах Африки, напротив, зафиксирован рост заболеваемости, который может быть обусловлен распространением нового штамма «омикрон».
О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (674 019 новых случаев). Затем идут Германия (351 738), Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).