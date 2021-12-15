15 декабря 2021, 07:45
Хакеры украли у российского банка полмиллиарда рублей через его рабочее место в ЦБ РФ
Участники хакерской группы MoneyTaker совершили кибератаку на один из российских банков через его рабочее место в Центробанке РФ. Хакеры могли украсть у банка более полумиллиарда рублей
Фото: nag.ru
Участники хакерской группы MoneyTaker совершили кибератаку на один из российских банков через его рабочее место в Центробанке РФ. Хакеры могли украсть у банка более полумиллиарда рублей.
По данным РБК, жертвой киберпреступников стал банк не из первой сотни кредитно-финансовых организаций.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что в последний раз такая атака совершалась в 2018 году. После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк и похитила средства организации через автоматизированное рабочее место клиента ЦБ РФ, сообщили в компании Group-IB. Специалисты уверены, что хакеры продолжат совершать подобного рода атаки.
В 2018 году хакеры по аналогичной схеме атаковали счет ПИР Банка и похитили 58 млн рублей.