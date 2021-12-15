Силовики задержали главу компании-собственника шахты «Листвяжная»
Сотрудники правоохранительных органов задержали собственника холдинга СДС («Сибирский деловой союз»), которому принадлежит кемеровская шахта «Листвяжная», где в результате взрыва и пожара погибли 46 горняков и пятеро спасателей
Сотрудники правоохранительных органов задержали собственника холдинга СДС («Сибирский деловой союз»), которому принадлежит кемеровская шахта «Листвяжная», где в результате взрыва и пожара погибли 46 горняков и пятеро спасателей.
Источник агентства ТАСС в следственных органах сообщил, что Михаила Федяева задержали минувшей ночью. Сейчас предприниматель находится в изоляторе временного содержания. В среду следователи обратятся в суд для избрания ему меры пресечения. Напомним, что Михаил Федяев приходится отцом депутату Госдумы от «Единой России» Павлу Федяеву.
«Интерфакс» также сообщает о задержании гендиректора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погибли 46 горняков и пятеро спасателей. Ранее по делу об аварии были задержаны директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора.
Михаил Федяев и Геннадий Алексеев на заседании с участием президента Владимира Путина заявили, что готовы понести наказание за гибель шахтеров.