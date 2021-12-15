В Москве на некоторых улицах парковка подорожает до 450 рублей в час
Так, с 24 декабря стоимость парковки на улицах Большая Никитская, Петровка, Ильинка и Поварская поодорожает до 450 рублей в час в дневное время и 200 рубля в час в ночное время,
Фото: zr.ru
Власи Москвы анонсировали повышение стоимости парковки на некоторых улицах города.
Так, с 24 декабря стоимость парковки на улицах Большая Никитская, Петровка, Ильинка и Поварская поодорожает до 450 рублей в час в дневное время и 200 рубля в час в ночное время, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Подорожает парковка и на нескольких десятках улиц внутри Третьего транспортного кольца.
Одновременно с этим в Департамент транспорта Москвы сообщил, что на улицах с низкой загрузкой парковок стоимость парковки подешевеет. Сейчас на этих улицах припарковаться можно по цене 380 рублей в час.