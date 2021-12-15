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15 декабря 2021, 01:40

Проект Gulagu.net получил новый архив видеозаписей пыток заключенных

Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал, что в их распоряжении появился архив объемом 200 Гб, который свидетельствует о пытках арестантов в учреждениях ФСИН в Красноярске, Забайкальском крае и Приморье

Проект Gulagu.net получил новый архив видеозаписей пыток заключенных
Фото: antipytki.ru

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении нового архива видеозаписей пыток заключенных.

Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что в их распоряжении появился архив объемом 200 Гб, который свидетельствует о пытках арестантов в учреждениях ФСИН в Красноярске, Забайкальском крае и Приморье. Издевательства над заключенными совершались в период с 2016 по 2019 гг.

Владимир Осечкин сообщил, что эти записи доказывают тот факт, что заключенных пытают не только сотрудники ФСИН, но и сотрудники ФСБ.

Напомним, что ранее Gulagu.net обнародовал видеозаписи чудовищных пыток и изнасилований заключенных в колониях и СИЗО из секретного архива ФСИН и ФСБ, который правозащитникам передал бывший заключенный и программист Сергей Савельев. Основная часть записей была сделана в туберкулезной больнице №1 при УФСИН по Саратовской области.

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