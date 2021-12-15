Департамент транспорта Москвы сообщил о повышении стоимости проезда в общественном транспорте
В телеграм-канале департамента говорится, что стоимость разовой поездки по билету «Единый» подорожает с 60 до 61. Стоимость билета на две поездки составит 122 рублей.
Фото: yuga.ru
Департамент транспорта Москвы сообщил о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
В телеграм-канале департамента говорится, что стоимость разовой поездки по билету «Единый» подорожает с 60 до 61. Стоимость билета на две поездки составит 122 рублей.
Стоимость разового проезда в наземном транспорте, метрополитене, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») подорожает на четыре рубля.
Стоимость абонементов на 30 и 90 дней также изменится. Одна поездка по ним подорожает более чем на один рубль.
В Дептрансе также сообщили, что владельцы персонализированной карты «Тройка» в течение 90 минут с первой оплаты смогут совершать бесплатную пересадку на одном маршруте наземного транспорта.