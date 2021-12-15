Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплате компенсации спортсменами, играющими за иностранные клубы
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обязывает российских спортсменов, перешедших в заграничные клубы, выплачивать российской стороне компенсацию
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обязывает российских спортсменов, перешедших в заграничные клубы, выплачивать российской стороне компенсацию. Фактически речь идет об оплате атлетами своей спортивной подготовки на родине.
В законопроекте говорится о спортсменах, которые еще не достигли 23 лет, но уже зарегистрированы иностранными профессиональными спортивными клубами для участия в международных соревнованиях.
Размер компенсации за спортивную подготовку в законопроекте не уточняется, так как установить его должно Министерство спорта.
При этом в документе прописано, что спортсмен освобождается от выплаты компенсации за свою спортивную подготовку, если в течение полугода после окончания договора оказания услуг по спортивной подготовке в России ему не было предложено заключить контракт с российским спортивным клубом.
Также атлет освобождается от выплаты компенсации российской стороне, если подготовившая его спортивная организация нарушала условия договора оказания услуг по физподготовке.
В Госдуме отметили, что каждый год из России уезжают за границу 400 хоккеистов в возрасте от 12 лет до 21 года без учета представителей других видов спорта.