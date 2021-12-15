15 декабря 2021, 00:06
Специалисты заявили об ускорении процесса старения после перенесенного коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила об ускорении старения после перенесенного коронавируса
Фото: m2mrussianews.ru
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила об ускорении старения после перенесенного коронавируса.
По словам чиновницы, коронавирус провоцирует развитие процессов в организме человека, которые характерны для старения. Кроме того, инфляция ускоряет эти процессы.
Многие специалисты уже давно называют COVID-19 «болезнью старения», поскольку у пожилых граждан он переходит в длительный постковидный синдром и может ускорить процесс старения организма.