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14 декабря 2021, 18:19

Алексей Навальный пожаловался на резкий рост цен на продукты в тюремном ларьке

Оппозиционер, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», пожаловался на слишком высокие цены в тюремном ларьке. Продукты в магазине при колонии заключенные могут покупать два раза в месяц

Алексей Навальный пожаловался на резкий рост цен на продукты в тюремном ларьке
Фото: pg12.ru

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», пожаловался на слишком высокие цены в тюремном ларьке. Продукты в магазине при колонии заключенные могут покупать два раза в месяц.

Политик рассказал, что за 10 месяцев нахождения в колонии на его глазах произошла «великая инфляционная трагедия пенсионера».

По словам Навального, сначала роскошью стала тушенка,  которая подорожала со 140 рублей до 250 (на 79%). Затем подорожали рыбные консервы со 110 до 170 рублей.

«Основа моих ларечных закусок, волшебная троица - консервы: фасоль, зеленый горошек и кукуруза, - выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 (30%)», - сообщил политик.

«Поэтому ответственно говорю: средний российский пенсионер - нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу (ака «бомжпакеты»)», - добавил политик.

Напомним, что ранее в Центробанке признали, что рост цен на продукты в этом году превышает инфляцию.

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