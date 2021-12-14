Алексей Навальный пожаловался на резкий рост цен на продукты в тюремном ларьке
Оппозиционер, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», пожаловался на слишком высокие цены в тюремном ларьке. Продукты в магазине при колонии заключенные могут покупать два раза в месяц
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше», пожаловался на слишком высокие цены в тюремном ларьке. Продукты в магазине при колонии заключенные могут покупать два раза в месяц.
Политик рассказал, что за 10 месяцев нахождения в колонии на его глазах произошла «великая инфляционная трагедия пенсионера».
По словам Навального, сначала роскошью стала тушенка, которая подорожала со 140 рублей до 250 (на 79%). Затем подорожали рыбные консервы со 110 до 170 рублей.
«Основа моих ларечных закусок, волшебная троица - консервы: фасоль, зеленый горошек и кукуруза, - выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 (30%)», - сообщил политик.
«Поэтому ответственно говорю: средний российский пенсионер - нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу (ака «бомжпакеты»)», - добавил политик.
Напомним, что ранее в Центробанке признали, что рост цен на продукты в этом году превышает инфляцию.