14 декабря 2021, 17:55
Президент распорядился повысить в два раза новогодние надбавки медикам
Президент России Владимир Путин распорядился повысить в два раза размер надбавок для медиков, которые будут работать в новогодние праздники
Фото: viruslife.ru
Президент России Владимир Путин распорядился повысить в два раза размер надбавок для медиков, которые будут работать в новогодние праздники.
Повышенные надбавки в Новый год будут получать врачи и медработники, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Владимир Путин сообщил, что в прошлые праздничные выходные власти обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работают с ковидными пациентами в двойном размере.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предоставление медикам, работающим с ковидными пациентами, страховых и специальных социальных выплат продлевается на 2022 год.