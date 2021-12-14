14 декабря 2021, 17:05
ЕСПЧ присудил 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук
Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, который муж-тиран отрубил кисти рук. Супруга россиянки посадили на 14 лет
Фото: cosmo.ru
Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, который муж-тиран отрубил кисти рук. Супруга россиянки посадили на 14 лет.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Маргарита Грачева была в числе четырех россиянок, пострадавших от домашнего насилия и подавших иски в ЕСПЧ.
Страсбургский суд присудил россиянкам, пострадавшим от домашнего насилия, 445 тысяч евро.
В решении ЕСПЧ также содержится требование к российским властям принять комплексные меры по устранению структурной и дискриминационной проблемы , которая заключается в отсутствии защиты женщин от домашнего насилия.