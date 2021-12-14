14 декабря 2021, 16:33
Глава правительства отправил в отставку куратора всероссийской переписи населения
Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Росстата Павла Смелова, который курировал Всероссийскую перепись населения
Фото: golosstepi.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Росстата Павла Смелова, который курировал Всероссийскую перепись населения.
По официальным данным, Павел Смелов покинул занимаемую должность по собственному желанию. Руководство Росстата поблагодарило чиновника за проделанную работу и отдельно за проведение переписи населения.
Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года и сопровождалась многочисленными скандалами. В частности, волонтеры из некоторых регионов сообщали, что кураторы заставляли их заполнять ведомости по готовым базам данных или собирать данные о гражданах от их соседей или старших по подъезду.