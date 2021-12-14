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Общество
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14 декабря 2021, 15:51

В Железногорске на бывшем заводе «Росатома» произошла утечка опасного газа

В городе Железногорске (ЗАТО) Красноярского края произошла утечка на заводе поликремния, который ранее был подведомственный «Росатому». В связи с происшествием для местных жителей была объявлена эвакуация

В Железногорске на бывшем заводе «Росатома» произошла утечка опасного газа
Фото: babr24.net

В городе Железногорске (ЗАТО) Красноярского края произошла утечка на заводе поликремния, который ранее был подведомственный «Росатому». В связи с происшествием для местных жителей была объявлена эвакуация.

«ТВК Красноярск» сообщает со ссылкой на региональное управление МСЧ, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. При этом сообщается, что с территории завода эвакуировали 70 человек.

В МЧС сообщили, что на территории недействующего завода поликремний выявлена утечка «хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением». По данным региональных СМИ, произошла утечка газа хлорсилан. По данным специалистов, этот газ способен поражать верхние дыхательные пути и слизистые оболочки.

В МЧС заверили, что специалисты оперативно приняли меры по локализации и устранению утечки газа. Специалисты ведомства также сообщили, что превышения ПДК зафиксировано не было.

Соседнее с Железногорском село Атаманово власти также подготовили к эвакуации, но пока такой команды не поступало. 

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