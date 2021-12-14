В Железногорске на бывшем заводе «Росатома» произошла утечка опасного газа
В городе Железногорске (ЗАТО) Красноярского края произошла утечка на заводе поликремния, который ранее был подведомственный «Росатому». В связи с происшествием для местных жителей была объявлена эвакуация
В городе Железногорске (ЗАТО) Красноярского края произошла утечка на заводе поликремния, который ранее был подведомственный «Росатому». В связи с происшествием для местных жителей была объявлена эвакуация.
«ТВК Красноярск» сообщает со ссылкой на региональное управление МСЧ, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. При этом сообщается, что с территории завода эвакуировали 70 человек.
В МЧС сообщили, что на территории недействующего завода поликремний выявлена утечка «хлорсодержащего химического вещества с последующим испарением». По данным региональных СМИ, произошла утечка газа хлорсилан. По данным специалистов, этот газ способен поражать верхние дыхательные пути и слизистые оболочки.
В МЧС заверили, что специалисты оперативно приняли меры по локализации и устранению утечки газа. Специалисты ведомства также сообщили, что превышения ПДК зафиксировано не было.
Соседнее с Железногорском село Атаманово власти также подготовили к эвакуации, но пока такой команды не поступало.