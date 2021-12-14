14 декабря 2021, 14:57
ЕСПЧ присудил жителям кавказских республик полмиллиона евро за пытки под арестом
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге взыскал с России 520 тысяч евро в пользу жертв пыток на Северном Кавказе. Такая сумма компенсаций была присуждена 10 заявителям
Фото: u-f.ru
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге взыскал с России 520 тысяч евро в пользу жертв пыток на Северном Кавказе. Такая сумма компенсаций была присуждена 10 заявителям.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что одним из заявителей был Абуталиб Шахруев, который подвергался пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов, а затем был осужден на 11 лет. Ему ЕСПЧ присудит 52 тысячи евро.
После пыток в СИЗО у Абуталиба выявили многочисленные гематомы и раны на фалангах пальцев, однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в отношении силовиков.
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