Кассир из Ачинска, похитившая у банка 23 млн рублей, сдалась полиции
Кассир банка из Ачинска Красноярского края, которую обвинили в краже 23 млн рублей, добровольно сдалась полиции. Женщина скрывалась от следствия в течение недели
Кассир банка из Ачинска Красноярского края, которую обвинили в краже 23 млн рублей, добровольно сдалась полиции. Женщина скрывалась от следствия в течение недели.
В МВД России сообщили, что для розыска подозреваемой в Ачинск были направлены оперативники Управления уголовного розыска Красноярского главка МВД, которые повторно отработали родственные и другие связи кассира. Далее силовики начали работать с матерью подозреваемой, так как считали, что она знает, где находится дочь.
В итоге женщина связалась с дочерью и убедила ее сдаться.
Кассира банка Анну Григорьеву подозревают в краже 23 млн рублей. Пропажа денег была обнаружена в ходе ревизии в кредитно-финансовой организации обнаружили недостачу 15 млн рублей, 49 тысяч долларов и 49 тысяч евро. По версии следствия, женщина сложила наличные в коробку и вынесла их из отделения банка.
Позже в полицию обратилась мать кассира с заявлением о пропаже дочери.
При этом коллеги Григорьевой охарактеризовали ее как очень ответственного сотрудника.