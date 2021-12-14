Госсовет предложил запретить работу шахтеров на «небезопасной» глубине
Комиссия по энергетике федерального Госсовета после трагедии на шахте «Листвяжная» предложила запретить работу горняков на глубине, где нельзя обеспечить безопасность их жизни и здоровья
Комиссия по энергетике федерального Госсовета после трагедии на шахте «Листвяжная» предложила запретить работу горняков на глубине, где нельзя обеспечить безопасность их жизни и здоровья.
Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин заявил, что проверки на угледобывающих предприятиях выявили серьезные нарушения требований промышленной безопасности.
Участники заседания предложили внести ряд изменений в нормативно-правовое регулирование деятельности в угольной отрасли. Так, предлагается ввести оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы в случае, если есть угроза жизни и здоровью работников.
Еще одно предложение - ввести запрет на работу горняков на глубине, на которой невозможно обеспечить безопасность работников.
Представитель прокуратуры заявил также, что для жалоб и обращений шахтеров были организованы мобильные приемные. На сегодняшний день на горячие линии правительства Кузбасса и прокуратуры уже поступило 51 сообщение.
Напомним, что утром 25 ноября в результате аварии на шахте «Листвяжная» прогремел взрыв из-за превышения уровня метана, за которым последовал пожар. 230 горняков успели эвакуироваться, 46 горняков и пятеро спасателей погибли.
По факту происшествия на кемеровской шахте возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Халатность».